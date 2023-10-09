دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ليلى أحمد زاهر، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الزيتي مع قميص باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ليلى أحمد زاهر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت ليلى أحمد زاهر، تسريحة الكعكة لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع إطلالتها الكاجوال

وإليكم صور ليلى أحمد زاهر