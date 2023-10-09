لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل لاعب الإسماعيلي مع الطفل حامل الكرات؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لطفل حامل الكرات في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري، أمس الأحد، وسط العديد من تعليقات الدعم والمواساة.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

سجل أهداف الأهلي الثلاثة كل من بيرسي تاو الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 65 و23 من المباراة في شباك الإسماعيلي، فيما سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 38 من المباراة.

بينما جاء هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة في الدقيقة 90 من أحداث المباراة.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية بالقصبة أسفل القدم خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي، ليغادر الملعب باكيًا متأثرًا بالإصابة، وتم نقله بين شوطي اللقاء إلى أحد المستشفيات في العجمي لإجراء آشعة والاطمئنان على حالته.

قصة حامل كرات الأهلي

شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي، مشهدا مثيرا للجدل، أثار غضب الجماهير والجهاز الفني للأهلي، حيث ظهر عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وهو يعتدي على طفل حامل للكرات في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب عبد الرحمن مجدي وهو يسدد الكرة في الطفل حامل الكرات أثناء مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، وذلك لتأخره في رمي الكرة له.

ولم يظهر الطفل أي رد فعل تجاه عبد الرحمن مجدي إلا أن الحكم محمود البنا أظهر البطاقة الصفراء تجاه اللاعب بعد تصرفه غير الأخلاقي.

حامل كرات الأهلي

حقك علينا يا جميل

بدوره احتضن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، حامل الكرات وتوجه لدكة الاسماعيلي للاعتراض للطفل، وذلك بعد التعدي عليه وتبويخه من لاعب الإسماعيلي.

فيما تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صور واقعة تعدي لاعب الإسماعيلي على حامل الكرات، وسط حالة من التعاطف والدعم للأخير، حيث علق الكثير على الواقعة، قائلين: "حقك علينا يا جميل".

فيما انتقد المتابعين وكذا الكثير من اللاعبين ونجوم الكرة وكذا الإعلاميين الرياضيين، تصرف اللاعب عبد الرحمن مجدي تجاه حامل الكرات، واصفين إياه بالتصرف المسيء والغير مبرر.