نجم الأهلي السابق : الحكم على موديست حاليًا ظالم

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر لم يثبت نفسه حتى الآن خلال مشاركته في مباراتين مع الفريق حتى الآن منذ التعاقد معه.

نجم الأهلي السابق: الحكم على موديست حاليا ظالم

وقال شادي في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ 90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر اذاعة راديو 9090: رغم عدم تألق موديست حتى الآن، إلا أن الحكم عليه مبكرا للغاية، ومن الممكن أن يفيد الفريق في المباريات الافريقية.

وأضاف: أثق في اختيارات مارسيل كولر، وهو اختاره بناء على رغبته بعد مشاوره مع إدارة الأهلي.