أخبار العالم

3مسؤولين إيرانيين يكشفون دور الصين في وقف إطلاق النار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعلق مؤقتاً هجماتها العسكرية على إيران وستواصل المفاوضات. كما أفادت التقارير أن إيران وافقت على خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين التي اقترحتها باكستان.

في رسالة نُشرت يوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بتعليق الضربات الجوية المقررة على إيران لمدة أسبوعين بعد مناقشات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير.

وأضاف ترامب أن القرار "مرهون بموافقة الجمهورية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وبحسب ما ورد، وافقت إيران على خطة وقف إطلاق النار وسط جهود دبلوماسية باكستانية وتدخل الصين في اللحظات الأخيرة.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى قولهم إن بكين دعت طهران إلى إبداء مرونة وتخفيف حدة التوتر، وأن المخاوف من التداعيات الاقتصادية المترتبة على تضرر البنية التحتية الحيوية لعبت دوراً في قرار قبول وقف إطلاق النار. 

وأضافت الصحيفة أن الخطة المذكورة حظيت بموافقة المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي.

وصف ترامب الإجراء بأنه "وقف إطلاق نار مزدوج ".

وفي معرض شرحه للخلفية وراء القرار، كتب قائلاً: "إن السبب وراء القيام بذلك هو أننا قد حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".

وأشار أيضاً إلى أن واشنطن وطهران كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق سلام طويل ، مضيفاً أنه يمكن استخدام اقتراح من عشر نقاط من إيران كأساس للمفاوضات.

وقال: "لقد تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستسمح بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وإتمامه".

وذكر كذلك أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو حل القضايا الطويلة المتعلقة بالسلام، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
 

ترامب يعتقد : الصين ساعدت إيران في التفاوض على وقف إطلاق النار

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن الصين ساعدت إيران في التفاوض على وقف إطلاق النار.

قال ترامب في مكالمة هاتفية رداً على سؤال من وكالة فرانس برس عما إذا كانت بكين قد شاركت في الضغط على طهران - كحليف رئيسي لطهران- للتفاوض على هدنة: "نعم".

ورداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن بكين دفعت إيران نحو وقف إطلاق النار، قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن لشبكة CNN إن الصين منذ بدء الصراع "تعمل على المساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع".

قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو لشبكة سي إن إن: "ترحب الصين بجميع الجهود التي تؤدي إلى السلام و نأمل أن تغتنم الأطراف المعنية فرصة السلام، وأن تعمل على تقريب وجهات النظر من خلال الحوار، وأن تضع حداً مبكراً للصراع".

