إيران تهاجم الكويت بـ 28 مسيرة منذ الصباح وحتى الأن

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم ولغاية الآن، لموجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية الآثمة، حيث تم التعامل مع 28 طائرة مسيّرة، استهدفت دولة الكويت.

وفي وقت لاحق ؛ تمكنت القوات المسلحة الكويتية من اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيّرة المعادية التي استهدفت بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة جنوب البلاد، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وشددت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة.