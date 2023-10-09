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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جهاد جريشة: الإسماعيلي كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمود البنا حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي ادار المباراة بشكل جيد، ولم يكن لديه أخطاء مؤثرة خلال الـ90 دقيقة، بعكس محمد معروف الذي أدار لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس: الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هدف بيرسي تاو الأول في شباك الإسماعيلي صحيح ولم يكن تسلل مطلقا، وكل الأهداف التي تم تسجيلها في لقاء اليوم صحيحة، ومراجعة الفار سليمة".

وأضاف: "كرة محمد هاني ليست ركلة جزاء مطلقا، لأن لاعب الأهلي كانت يديه في وضع سليم وقرار الحكم صحيح، وكذلك لا يوجد للأهلي ركلة جزاء".

 

وواصل: "كرة محمد حسن والاحتكاك مع علي معلول داخل منطقة الجزاء، محمود البنا لم يشاهد يد مدافع الأهلي وكانت الكرة تخص حكام الفار، وعمرو الشناوي سبق واستدعى حمادة القلاوي في مباراة فاركو والمصري في كرة تشبه نفس اللعبة، والإسماعيلي كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللعبة من وجهة نظري".

 

وأوضح: "لو تم استدعاء محمود البنا من جانب تقنية الفيديو كان سيقوم باحتساب ركلة الجزاء، أعرف عقلية محمود البنا وأنه لن يعاند في لعبة سهلة، والخطأ غير مؤثر لأن المباراة انتهت 3-1 لصالح الأهلي، ولكن يجب توحيد المعايير بعيدًا عن الألوان، لكن الحكم قدم مستوى مميز، وهذه اللعبة تخص تقنية الفيديو".

 

وتطرق جريشة للحديث عن أداء محمد معروف في لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي، وقال: "الحكم قام بطرد محمد عواد بعدما شاهد الكاميرا الخلفية، وبامبو هو من قام بملامسة جسم حارس الزمالك بعدما قرر القفز، كان يجب استمرار اللعب بشكل عادي وعدم احتساب أي بطاقات صفراء ضد بامبو، أو طرد عواد بالبطاقة الحمراء، حدث تلامس كان سببه لاعب البنك الأهلي".

 

وأكمل: "كان من الطبيعي أن يقوم معروف بإلغاء البطاقة الحمراء لـ محمد عواد، وعمل اسقاط للكرة".

 

وزاد: "محمد معروف كان عليه الانتظار 3 ثوانٍ قبل احتساب لمسة يد ضد الزمالك، لأنها كانت فرصة محققة لنادي البنك الأهلي، لا يوجد اتاحة فرصة في ركلة الجزاء، لكن حظه السيئ أن لمسة اليد كانت خارج المنطقة ولم تكن ركلة جزاء للبنك، لكنه خطأ من حكم كبير مصنف سوف يشارك في أمم إفريقيا، وقد يتم ترشيحه للمشاركة في كأس العالم".

 

وأتم: "أي حكم سيتم ترشيحه لأي بطولة كبيرة مثل كأس العالم سيتم وضعه تحت المراقبة في المباريات المحلية والقارية، وبالتأكيد محمد معروف تم إبلاغه من محمود عاشور حكم الفار بأنه لا يوجد تلامس بين عواد وبامبو، لكن الحكم أصر على الخطأ، كان من الأفضل العودة في قراره وهذا لا يقلل منه".

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