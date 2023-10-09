الغرف التجارية تتعهد بمتابعة المعروض من السلع والتواصل مع الموردين والمنتجين لتوفيرها

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها والتي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، بحيث يكون فيها وفرة كبيرة وإتاحة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم أن الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة من السلع في مختلف مواقع الجمهورية لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد.

وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ان الاتاحة والوفرة هما اهم عاملين في خفض الاسعار بجانب ان يكون السوق يحظى بمنافسه عادلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.



وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.