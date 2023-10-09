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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حماية الطفل تمنع عملية الختان لطفلتين في دار السلام بسوهاج

صدى البلد

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، طفلتين تتراوح أعمارهن ما بين  10 سنوات و14 سنة، من إجراء عملية الختان لهن، حيث تم إبلاغ الوحدة من قبل أحد الأشخاص بترتيب والد الطفلتين لإجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المُقبلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى خط نجدة الطفل عدة بلاغات مفادها ترتيب والد طفلتين يقيم بإحدى قرى مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، لإجراء عملية الختان لطفلتين تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و14 سنة، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، ولي أمر الطفلتين إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء عملية الختان في اي وقت وبأي طريقة وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مُخالفة ذلك.

وأنه في حالة إجراء عملية الختان بعد توقيعه تلك الإقرارات في وقت سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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