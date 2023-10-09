جامعة سوهاج تطرح 42 طن تقاوي قمح وبصل عالية الجودة لبيعها بمنافذ الزراعة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن طرح ٤٢ طن تقاوي قمح معتمدة صنف (سدس ١١٢ وجميزة ١١) وقمح الخبر، لعرضها للبيع بمنفذ منتجات كلية الزراعة بمقر الجامعة القديم.

وأضاف أن هذه الأصناف عالية الإنتاجية ومتميزة ومختارة بعناية، كما أنها تتميز بتحمل درجات الحرارة المرتفعة فى محافظات الصعيد، والتغلب على آثار التغيرات المناخية.

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وأوضح "النعماني" انه تنفيداً لسياسة الدولة بالارتقاء بالبحث العلمي وربطه بحل مشاكل المجتمع وخاصة بالقطاع الزراعي، تحرص إدارة الجامعة من خلال كلية الزراعة علي بذل المزيد من الجهد من اجل زيادة إنتاجية الفدان وتوفير السلع الغذائية الضرورية.

وطرح أصناف من القمح ذو الجودة العالية بالأسواق يبرهن على الدور المجتمعي والخدمي الهام الذى تقوم به الكلية لصالح المجتمع السوهاجى، كما أنه يساهم فى تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الأجنبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة و تمشياً مع سياسة الدولة ٢٠٣٠م.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، أن الكلية قامت أيضاً بطرح صنف جيزة ٦ محسن وهو أحد أصناف البصل المستنبطة فى مركز البحوث الزراعية، مشيراً إلى أن هذا الصنف ذو مواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية وعددها الكبير، مما يؤدي إلى تحسين المظهر الخارجي للأبصال ورفع قدرتها التخزينية الممتدة إلى أكثر من ٩ أشهر.

وقال الدكتور سيد جبريل المشرف العلمي على مزرعة إنتاج الخضر وإنتاج التقاوي، أن هناك إقبال كبير من الأسواق على شراء صنف جيزة ٦ محسن من البصل المستنبط، حيث نجحت الوحدة فى إنتاج هذا الصنف من التقاوي، مما يشجع على إنتاج المزيد من تقاوي الخضر والمحاصيل مستقبلاً فى مزارع الجامعة الشاسعة.