حتى إشعار آخر.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب المستوطنين بـ"كريات شمونة" بالدخول للملاجئ فورا

طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المستوطنين في مستوطنة كريات شمونة الشمالية بالدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

ولم تكشف الصحيفة العبرية، أي تفاصيل فورية عن التأثيرات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية “واسعة النطاق” ضد عدد كبير من مواقع حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الضربات قريبا.