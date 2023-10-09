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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون يحذفون تغريدات تدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحذف تغريدة دعا فيها إلى وقف إطلاق النار، وهي الحالة الثانية من نوعها في الأيام القليلة الماضية عندما قام المسؤولون الأمريكيون بحذف تغريدات تشجع على ضبط النفس الإسرائيلي.

وجاء في تغريدة بلينكن، التي تروي مكالمته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الأصل أنه “شجع دعوة تركيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن من قبل حماس على الفور”، وهو ما يختلف عن القراءة الأمريكية الرسمية.

ويأتي ذلك في أعقاب حادثة مماثلة مع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الفلسطينية، الذي قال في الأصل إنه “يحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف والهجمات الانتقامية لا يحل شيئا”.

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تم حذف هذه النسخة، وبدلاً من ذلك نشر المكتب رسائل تنقل وتعيد نشر تنبيهات السفارة الأمريكية للمواطنين في إسرائيل.

بلينكن وزير الخارجية الامريكي

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