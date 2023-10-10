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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مهرجان دبي للمفروشات ينطلق 13 أكتوبر

مهرجان دبي للمفروشات
مهرجان دبي للمفروشات

تقام الدورة الخامسة من "مهرجان دبي للمفروشات" بدولة الإمارات من 13 إلى 29 أكتوبر الجاري ،الذي سيقدم مجموعة كبيرة ومميزة من أفكار الديكور الداخلي وفعاليات التصميم المبتكرة والعروض الترويجية والجوائز والكثير من الفعاليات الأخرى في مجموعة متنوعة من المتاجر في جميع أنحاء دبي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تتواصل فعاليات المهرجان - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - على مدار 17 يوماً ليتمكن خلالها المتسوقون من الحصول على تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25% و75% لدى أكثر من 70 علامة تجارية لبيع المنتجات والأثاث الفاخر وأدوات التصميم الخارجي والحدائق والإلكترونيات والأدوات المنزلية .

وقال محمد فراس عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نلتزم بتقديم مهرجانات تنال إعجاب المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة المبدع للأنشطة على مدار العام.. فيما يعد مهرجان دبي للمفروشات الذي يعود في دورته الخامسة فرصة مثالية لمن يرغب بتأثيث منزله وتحديث مساحاته الداخلية والخارجية بعروض وتخفيضات مذهلة مع فرص للفوز في المتاجر ومراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة.

مهرجان دبي دبي للمفروشات الامارات أفكار الديكور الداخلي العروض الترويجية

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