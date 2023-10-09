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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة بالدراجات من شرم الشيخ لدبي لنشر الوعي البيئي قبل قمة المناخ 28

رحلة دراجات من شرم
رحلة دراجات من شرم لدبي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، وفد ألماني من المنظمين لرحلة الدراجات الهوائية، لبحث آليات الاستعداد انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من أيقونة السلام بشرم الشيخ متجه إلى دبي . 
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة، والأمم المتحدة، وذلك في إطار نشر الوعي البيئي، والترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية استعدادًا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ " cpo – 28 "، المقرر انطلاقه بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء، كان قد التقى العام الماضي بالمغامرين الثلاثة الذين قاموا برحلة من القاهرة إلى شرم الشيخ، لنشر الوعي البيئي أمام ايقونة السلام بشرم الشيخ قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ "cop – 27" الذي انطلق بمدينة شرم الشيخ .
حضر اللقاء، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب بجنوب سيناء.

جنوب سيناء شرم الشيخ رحلة دراجات دبي قمة المناخ ٢٨

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