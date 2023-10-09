جيش الاحتلال: إصابة 9 إسرائيليين في قصف كتائب القسام لمدينة القدس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف مواقع للاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ ردا على قصف الاحتلال المدنيين في غزة، وأكدت إذاعة جيش الاحتلال إصابة 9 "إسرائيليين" في قصف القسام لمدينة القدس المحتلة.

من جهته أعلن الإسعاف التابع للاحتلال إصابة 4 "إسرائيليين" إثر سقوط صاروخ في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب القدس.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى ارتقاء نحو 500 شهيد وأكثر من 2000 جريح وتسبب بنزوح قرابة 20000 مواطن يتواجدون الان في 23 مركز إيواء.

من جانبه أكد الاحتلال مقتل 800 من جنوده ومستوطنيه وجرح 2506 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية، جراء معركة "طوفان الأقصى، وأن 376 منهم بين خطيرة وحرجة.

وأعلن مصدر عسكري "اسرائيلي" ان عدد القتلى الإسرائيليين" لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.

كان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، محمد ضيف، أعلن السبت الماضي، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، بعد إطلاق آلاف الصواريخ من غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالتزامن مع هجوم بري وبحري وجوي، على مستوطنات "الغلاف" ومواقع الاحتلال العسكرية، وهو ما أدى لقتل وجرح مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات .