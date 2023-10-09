طوفان الأقصى.. مصرع 1000 إسرائيلي وإصابة 2600

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من الجنود والمدنيين منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى ألف قتيل إسرائيلي.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين منذ السبت الماضي، وصلت إلى 2600 جريح إسرائيلي بينهم 357 حالة حرجة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 أنه سيكون هناك استهداف لجميع المنشآت التابعة لحركة حماس، حسب زعمه.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن صباح اليوم الاثنين من استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية في إسرائيل، بحسب ما أوردته كالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، لضربات لم يسبق لها مثيل في غزة، منوها إلى أن العمليات ستتصاعد خلال الساعات المقبلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه ينفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في غزة، وقصف ١٣٠ موقعا في القطاع خلال ساعة واحدة فقط.

يأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.