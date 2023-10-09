طرح أغنية "أراك" لـ نهى فكري

طرحت الفنانة نهى فكري أغنية "أراك" وهي الأغنية الرسمية للملتقي والتي تم طرحها لأول مرة خلال افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى ميدفست – مصر.

أغنية "أراك" كلمات وألحان وغناء نهي فكري، اخراج: محمد المرجوشي، تصوير: يوسف الطناحي ومريم إيهاب، مونتاج: شادي رضا، مهندس الصوت: ايمن فكري وبشوي رأفت.

ومؤخرا أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما عن شراكه بين ملتقي ميدفست – مصر وسرد- مريم نعوم للإعلان عن تطوير عدد من الأفلام القصيرة.

ميدفست ـــ مصر هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد علي، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما. يقدم أيضا برنامج الموازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات و الماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.

وبهدف التطوير في مجال الصحة النفسية شارك ملتقى ميدفست ـــ مصر، مؤسسة الرخاوي في اقامة أول مؤتمر في مصر يجمع بين ثلاث مجالات وهي الصحة النفسية والفنون والإعلام بعنوان "المناظرة والتعليم والارتقاء" والذي أقيمت فعاليته في شهر مايو الماضي.

نهى فكري مغنية ومؤلفة أغاني وممثلة صوتية مصرية. عملت كموسيقية محترفة خلال السنوات الماضية خاصة في مجال الچاز داخل مصر وخارجها وهي من أوائل النساء المصريات في ترك بصمة واضحة في هذا اللون بمصر. كونت فرقتها الخاصة "مجموعة نهى فكري للچاز" كما كونت فرقة روك بديل تحمل اسم "چنان". كانت قد انضمت قبلها لفرقة الريف باند لعدة سنوات. أصدرت البومها الأول وهو ديو مع عازف البيانو المصري رامي عطالله. ألبومها الثاني وهو ألبوم لايف بعنوان "لايف بالقاهرة". قامت باصدار سلسلة من ال"سينجلز" في ٢٠٢٣ ومنهم أغنية بعنوان "لا بأس".