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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد | لحظة هروب وزير إسرائيلي من صواريخ المقاومة

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة هروب وزير النقب والجليل الإسرائيلي، إسحاق فاسرلاف، اليوم الاثنين، من صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية تجاه الأراضي المحتلة.

ويظهر الوزير الإسرائيلي وهو يهرب للاحتماء أثناء تفعيل صفارات الإنذار في بئر السبع.

ومنذ قليل، شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، ودمر العديد من المباني، فيما أعلنت السلطات الصحية تسجيل العديد من الضحايا.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى بيت حانون، الوحيد في المدينة، عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وتضررت أجزاء واسعة منه. كما تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مستشفيات قطاع غزة، بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع ارتفع إلى 560 ضحية، وإصابة 2900 آخرين، وذلك إلى ظهر الاثنين.

 

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