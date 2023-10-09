تخفيض 30 ألف جنيه على أسعار ميكروباص كينج لونج .. تفاصيل

كشفت كينج لونج عبر صفحتها الرسمية عن تخفيضات بقيمة 30 ألف جنيه، تتضمن أسعار "ميكروباص" كينج لونج المطروح داخل مبادرة الاحلال في مصر، وتعد هذه الخطوة أول تخفيض على اسعار المركبات منذ فترة طويلة، وتقدم هذه المبادرة باقة من الطرازات المتنوعة والتي يتم طرحها بأسعار مناسبة مقارنة بالاسعار الرسمية خارج المبادرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ"ميكروباص" كينج لونج المقدم في مبادرة الاحلال وأبرز المواصفات الفنية.

ميكروباص كينج لونج

المواصفات الفنية لـ ميكروباص كينج لونج

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 2300 سي سي.

قوة 76 حصانا.

عزم دوران 180 نيوتن متر.

ناقل حركة يدوي "مانيوال".

5 سرعات.

جر خلفي.

سرعة قصوى تصل لـ 120 كيلومتر/ساعة.

ميكروباص كينج لونج

الأبعاد الخارجية وقياسات ميكروباص كينج لونج

15 مقعدا.

قاعدة عجلات بطول 2590 مم.

الطول الكلي 5200 مم.

العرض الكلي 1700 مم.

الارتفاع الكلي 1980 مم.

مصابيح امامية حادة واخرى للضباب.

شبكة متعددة الفتحات الهوائية ذات لمسات فضية اللون.

أسعار ميكروباص كينج لونج في مبادرة الإحلال

الفئة الأولى بقيمة قدرها 385 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 410 آلاف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.