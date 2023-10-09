عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

خفض أسعار 7 سلع أساسية.. الوزراء: تطبيق المبادرة ستكون لمدة 6 أشهر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز»، بنسب تبدأ من 15 لـ 25%.

وأوضح «سامح الخشن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تقرر خفض في أسعار الدواجن الحية والمجمدة، والبيض بنسب تصل إلى 15%.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، موضحا أنه تم التوافق على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بدءً من السبت المقبل، كما أن الدولة ستوفر المكون الدولاري المطلوب لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية.

خفض سعر السلع 

وقال المستشار سامح الخشن، إن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء،  إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، كما أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور، مؤكدا أن الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار.

الوزراء لمستشار سامح الخشن مجلس الوزراء تخفيض أسعار أحمد موسى تخفيض الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لدينا معلومات.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

هل توجد مدينة مفقودة تحت أقدام أبو الهول.. زاهي حواس يجيب

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه كليا عن قطاع غزة

رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

دعاء وقت نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ