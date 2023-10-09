خفض أسعار 7 سلع أساسية.. الوزراء: تطبيق المبادرة ستكون لمدة 6 أشهر

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز»، بنسب تبدأ من 15 لـ 25%.

وأوضح «سامح الخشن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تقرر خفض في أسعار الدواجن الحية والمجمدة، والبيض بنسب تصل إلى 15%.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، موضحا أنه تم التوافق على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بدءً من السبت المقبل، كما أن الدولة ستوفر المكون الدولاري المطلوب لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية.

خفض سعر السلع

وقال المستشار سامح الخشن، إن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، كما أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور، مؤكدا أن الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار.