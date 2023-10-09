تداولت القنوات الإخبارية مقطع فيديو لحظة إبلاغ مراسلة القاهرة الإخبارية بسرعة إخلاء موقعها خوفا من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمبنى.

وقطعت مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل مداخلتها على الهواء، بعد مطالبة الإحتلال إخلاء المبنى لتعرضه للقصف .

إنقطع الإتصال بأطقم العمل

ودوت صافرات الإنذار بمحيط مكتب القاهرة الإخبارية بقطاع غزة، وإنقطع الإتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية.

وحملت القاهرة الاخبارية سلطة الاحتلال مسئولية سلامة كل طاقمها بـ غزة ، بعد تكرار صفارات الإنذار، وسماع دوي انفجارات في محيط المبنى، وأخلت القاهرة الإخبارية مكتبها في غزة.

فيما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، سلسلة غارات برا وجوا وبحرا على قطاع غزة وبشكل متواصل تسبب في سقوط شهداء ومصابين.