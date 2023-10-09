الدفاع المدني بغزة: الاحتلال الإسرائيلي جن ويقذف بمئات الصواريخ على الأحياء السكنية

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي جن جنونه في قطاع غزة ويقذف مئات الصواريخ التي تسقط على أحياء سكنية بالكامل، مشيرا إلى أن هناك أحياء تم إزالتها بشكل كامل وعدد الشهداء يزيد من 60 إلى 70 شهيدا في منطقة واحدة فقط.



وأضاف محمود بصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية الحياة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل كامل كل المباني، وهناك عشرات الشهداء تحت الأنقاض ومئات الجرحى ملقون في الشوارع والدفاع المدني غير قادر على دخول المناطق، قائلا: "كل دقيقة في صاروخ يسقط وطواقم الدفاع المدني ليست لديها قدرة للتدخل وانتشال شهداء".



تضرب المناطق الحدودية



وتابع: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة والطائرات الإسرائيلية بكل أنواعها تشارك في العملية، والمدفعية تضرب المناطق الحدودية، والبوارج الحربية تطلق نيرانها، وفي حالة هجرة لبعض المناطق السكنية.