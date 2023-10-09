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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم احفظهم.. مروة ناجي تدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف غزة

مروة ناجي
مروة ناجي

حرصت الفنانة مروة ناجي، على دعم الشعب الفلسطيني، بمنشور لها عبر حسابها على تويتر وصفحتها بـ فيسبوك، وذلك بعد قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وكتبت مروة ناجي عبر فيسبوك وتويتر: «ادعوا لإخوانكم بالنصر فهذا ما يمكن ان نقدمه لهم .. اللهم احفظهم وثبت اقدامهم وانصرهم على اعدائك .. بسم الله الرحمن الرحيم (كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين)». 

 

مروة ناجي

طرحت المطربة مروة ناجي، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" التى تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الصيف.

وتطالب مروة ناجي فى أغنيتها كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة.

أغنية "أبو الغضب" لـ مروة ناجي، كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

 

كلمات الأغنية

وتقول كلمات "أبو الغضب":.. متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها بجد روق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشد أبو الغضب ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب قالب وشك من غير سبب ياخي تتحسد .. لو ضحكة طلعت بالغلط رغم التكشيرة وتقفيلتك .. والعصبية اللي ملزماك فيك حاجة جميلة طيبة قلبك .. وعشانها أنا أصلا حباك ما خلاص اتعودت عليها .. وحاجات أنا هفضل اعديها لكن لو ناوي تسوق فيها .. خلي في علمك مش سيباك

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