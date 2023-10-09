15 كيلو شهريا.. حنان الحسيني تكشف عن طريقة لإنقاص الوزن دون عمليات جراحية

قالت حنان الحسيني، إن سر نجاح و استمرار كورس الأناسيليوم هو الإيجابية و الفاعلية التي حققها مع كل من تناوله و قام بمتابعته.

وأوضحت "الحسيني"، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن الكورس لا يحتوي على منتج واحد فقط، لكنه يحتوي على 5 منتجات يقوموا يإكمال بعضهم لإنقاص الوزن و الوصول إلى الوزن المثالي بدون عمليات جراحية.

منتجات كورس الأناسيليوم

وأضافت، أن منتجات الكورس هي: (كبسولات الأناسيليوم و التي تمت صناعتها ببريطانيا، و تعتبر من أقوى منتجات الكورس و يتناسب مع جميع الأعمار، كبسولات القهوة الخضراء و التي تعمل على زيادة معدل حرق الجسم للدهون و تفيد البشرة و الشعر، كبسولات الفينيل و غيرها من المنتجات).

ولفتت إلى أن جميع منتجات الكورس تحتوي على أعشاب بنسبة 100 %، و تم ترخيصها من وزارة الصحة المصرية، و التي تعمل على إنقاص الوزن من 10 إلى 15 كيلو شهريا.