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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 شخصا وإصابة 90 في الضفة الغربية

الصحة الفلسطينية:
الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 شخصا وإصابة 90 في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد 17 شخصا وإصابة 90 آخرون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأضافت أن “من بين الشهداء ثلاثة أطفال”، مشيرة إلى أن “الوفيات الـ 17 في رام الله والقدس ونابلس وأريحا وقلقيلية والخليل”.

اندلعت مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة وسط إغلاق فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 شهيدا و3726 جريحا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

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وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".

الضفة الغربية الصحة الفلسطينية فلسطين إسرائيل

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