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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال لـ687 شهيدا و3726 جريحا

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 شهيدا و3726 جريحا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن الطائرات الإسرائيلية قصفت المباني السكنية دون إشعار مسبق لساكنيها، وقصفت مبنى وزارات الأوقاف والمواصلات والعدل، مشيرًا إلى انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات.

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كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق كبيرة في قطاع غزة عقب ضربات الاحتلال الإسرائيلي علي شركة الاتصالات الفلسطينية.

الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية قطاع غزة

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