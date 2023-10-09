الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف حدود لبنان.. وحزب الله يؤكد مصرع عدد من أعضائه

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قصف 3 مواقع لـ حزب الله اللبناني على الحدود مع لبنان.

بدوره، أكد حزب الله، م.قتل 3 من أعضائه في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إن أحد أعضائه ق.تل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح حزب الله اللبناني، أنه “سيرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة وفقا لقواعد الردع التي فرضها”.

بدوره، قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال، إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المصدر، إن “حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل بدفع من إيران”.

ولم تحدد حكومة الاحتلال المدة التي ستستغرقها الاشتباكات، لكن المصدر الرفيع يقول إنها ستستمر لعدة أيام، وربما عدة أسابيع، وربما أطول من ذلك.