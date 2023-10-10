سامح عواد: العاصمة الإدارية نقلة نوعية في التطور العمراني.. ومشروعات السيسي غيرت معالم الصحراء ونقلت الاقتصاد المصري من الخمول إلى الحركة

رئيس لجنة الإسكان بمبادرة مواطن لدعم مصر:

أبراج العاصمة الإدارية تجذب السائحين وترفع نسب الزيارات إليها على غرار برج خليفة في الإمارات

الفضل في التحول المعماري في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية والأفكار غير التقليدية

الرئيس السيسي صاحب رؤية مستقبلية تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر

أدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييده لولاية جديدة لاستكمال النهضة والبناء

قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين المهندس سامح عواد، عضوا بالهيئة العليا ورئيسا للجنة الإسكان بالحملة، وذلك لإسهاماته في تطوير القطاع العقاري، والعمل على إعداد ملف عن خطط التنمية العمرانية والإسكان.

وقال المهندس سامح عواد، عضو الهيئة العليا للحملة، إن الجميع يتحدث عن العاصمة الإدارية بشكل سطحي وغير مفهوم، ويُحمل المسئولين فوق طاقتهم، ولكن ما تم إنجازه في العاصمة الجديدة يعد نقلة تاريخية وحضارية ونوعية، ستنقل مصر إلى نقطة ومكانة مختلفة؛ لما يميزها من تنوع في العقار، ما بين سكني متميز، وسكني متوسط، وفيلات، ومناطق تجارية وإدارية، وأبراج شاهقة تجذب السائحين وترفع نسب الزيارات إليها، كما يحدث في برج خليفة بالإمارات.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن المشروعات في العاصمة يجب أن يعرف عنها الجميع، ويطلع على المجهودات التي أنجزت وغيرت معالم الصحراء، مشيرا إلى أن الفضل في تلك التحول هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الرؤية والأفكار غير التقليدية؛ لمساعدة الاقتصاد المصري، والانتقال من حالة الخمول إلى الحركة.

وأكد عواد، أنه يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويؤيده لولاية جديدة؛ لاستكمال النهضة والبناء، وتوسعة الرقعة العمرانية في مصر، وفتح أسواق واستثمارات جديدة، تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تخلق فرص عمل للشباب.