ماذا يحدث إذا حصل الطفل على التطعيم مرتين

عندما يحصل الطفل على التطعيم مرتين، يعني ذلك أنه تم إعطاءه نفس اللقاح مرتين في جلسات تطعيم مختلفة. عادةً ما يتم تحديد جدول التطعيمات من قبل الجهات الصحية المختصة مثل منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في البلدان المختلفة. وعادةً ما يتم تحديد عدد الجرعات الموصى بها لكل لقاح والفترة الزمنية بينها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

إذا تم إعطاء الطفل نفس اللقاح مرتين، في معظم الحالات، لا يكون هناك خطر أو تأثير ضار. ومع ذلك، قد يؤدي إعطاء اللقاح مرتين إلى زيادة في استجابة المناعة للقاح وتعزيز حماية الجسم ضد العدوى المستهدفة.

يجب الإشارة إلى أنه من المهم اتباع جدول التطعيمات الموصى به من قبل الجهات الصحية المختصة. إذا كان هناك أي سؤال أو قلق بشأن التطعيمات المكررة أو الجدول الزمني للتطعيمات، يجب استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية للحصول على توجيهات ومعلومات محددة للحالة الفردية للطفل.