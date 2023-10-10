حضانة ومعسكرات متنوعة.. مروة الرفاعي المرشحة لمجلس إدارة الزمالك تكشف خطتها| فيديو

كشفت مروة الرفاعي، المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الزمالك على مقعد العضوية، عن خطتها فيما يتعلق بتطوير نادي الزمالك، ومن بينها مسألة إنشاء حضانة بنادي الزمالك.

وقالت مروة الرفاعي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، «الناس في نادي الزمالك بتشوف مروة الرفاعي على الحضانات؛ لأني أنا صاحبة حضانات».

وأضافت: «حضانة نادي الزمالك أقصى استيعاب حطاه وزارة الرياضة هو 100 طفل، فأكيد أنا مش مرشحة نفسي لخدمة 100 طفل».

وتابعت: «دي أبسط حاجة فيما يخص الأطفال، بس في كتير الأطفال لسه عايزينه في النادي»، موضحةً: «أولًا مناطق ألعاب الأطفال غير أنها متهالكة، فكل شيء متهالك في ألعاب الأطفال».

وتساءلت قائلة: «مين حط المقاييس في نوع اللعبة المحطوطة في جنينة الأطفال.. احنا لما بنيجي؛ في كتالوج عشان نختار المقاييس الدولية للعبة، وأغلبها مستورد، نحن نقوم بتنقيتها نسبة لسن الطفل، ونوعه، والمساحة الموضوعة فيها تلك الألعاب».

وأشارت الرفاعي إلى أنه لا توجد ألعاب لذوي الهمم في نادي الزمالك، ولا توجد معسكرات صيفية أو شتوية ولا معسكرات للكشافة داخل النادي.