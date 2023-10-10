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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

فعل هذا الإجراء فورا.. تطبيقات خطيرة تسرق بياناتك الحساسة وأموالك

تطبيقات خطيرة تسرق
تطبيقات خطيرة تسرق بياناتك الحساسة وأموالك

كشف خبراء في مجال الأمن السيبراني، أن هناك عدد من التطبيقات الخبيثة التي يقوم المستخدمون بتحميلها على هواتفهم الذكية، قد تؤدي إلى اختراق هواتفهم والبيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى سرقة أموالهم. 

 

وبحسب صحيفة “ ذا صن” فإن خبراء في شركة McAfee حذروا من عدد من التطبيقات الضارة التي يمكنها سرقة الأموال والبيانات، حيث تقوم هذه التطبيقات بإخفاء برامج ضارة وتظهر على هيئة تطبيقات ذات مظهر شرعي على هواتف أندرويد.

 

ويعد Cryptojacking هو نوع من البرامج الضارة التي تستخدم قوة معالجة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء جهاز المستخدم، ويمكن أن يتسبب أيضًا في ارتفاع درجة حرارة هواتفهم الذكية. 

 

كما يمكن أن يصيب Cryptojackers أجهزة المستخدمين بعدة طرق، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي ومواقع الويب الضارة والبرامج المصابة، وبمجرد إصابة جهاز المستخدم، سيتم تشغيل البرامج الضارة .  

 

وأشارت شركة McAfee للأمن السيبراني إلى أنه "على عكس Google Play وApp Store، اللذين لديهما إجراءات معمول بها لمراجعة التطبيقات وفحصها للمساعدة في التأكد من أنها آمنة ومأمونة؛ فإن مواقع الطرف الثالث قد لا تكون كذلك على الإطلاق". 

 

وحذرت الشركة من أن هذه البرامج  قد تستضيف بعض مواقع الجهات الخارجية عن عمد تطبيقات ضارة كجزء من عملية احتيال أوسع نطاقًا، علاوة على ذلك، يجب ألا تقوم أبدًا بتنزيل أي شيء من النوافذ المنبثقة الغريبة.

 

ونصحت الشركة بأنه يجب على المستخدمين تحديث أجهزتهم دائمًا بأحدث البرامج وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى بتفعيل وتثبيت Google Play Protect الذي يمكنه البحث عن البرامج الضارة والتي تحتوي على البرمجيات الخبيثة غير المرئية على هواتف أندرويد.

 

ويقوم تطبيق Google Play Protect المملوك لشركة جوجل بفحص الهواتف للتأكد من عدم وجود برمجيات خبيثة عن طريق إجراء فحص السلامة على التطبيقات من متجر Play قبل السماح بتنزيلها على الهاتف.

 

كما يقوم التطبيق أيضا بفحص الهاتف بحثًا عن التطبيقات الضارة من مصادر أخرى، كما يتم تشغيل ميزة الفحص تلقائيًا، وإذا عثرت ميزة الأمان في Google Play Protect على تطبيق يحتمل أن يكون ضارًا، فقد ترسل إليك إشعارًا، ويجب عليك تعطيل التطبيق حتى تقوم بإلغاء تثبيته أو إزالة التطبيق تلقائيًا.

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