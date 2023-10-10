عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تدل على وجود مشاكل في الرئتين والجهاز التنفسي

صدى البلد

يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الشائعة التي تدل على وجود مشاكل في الرئتين، وهو ما كشف موقع “هيلثي” بشأنه، عن عدة علامات شائعة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في الرئتين والجهاز التنفسي، كما يلي:

1. ضيق التنفس: إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة في الجهاز التنفسي. قد يكون الضيق التنفس مستمرًا أو يحدث عند ممارسة الجهد البدني.

2. سعال مزمن: إذا كنت تعاني من سعال مستمر لمدة طويلة (من ثلاثة أشهر أو أكثر)، فقد يكون هذا علامة على مشكلة في الرئتين مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو.

3. إفرازات غير طبيعية: إذا لاحظت إفرازات غير طبيعية تخرج من الرئتين مثل البلغم الملون أو الدم في البلغم، فقد تشير هذه العلامات إلى التهاب رئوي أو مشكلة أخرى في الجهاز التنفسي.

4. ألم في الصدر: قد يكون الألم في الصدر علامة على مشكلة في الرئتين، مثل التهاب الجدار الجانبي للصدر (التهاب البلورة) أو التهاب الجدار الداخلي للصدر (التهاب البلورة المتعددة).

5. زيادة تواتر العدوى التنفسية: إذا كنت تعاني من التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الحلق، فقد يشير ذلك إلى ضعف في جهاز المناعة المرتبط بمشاكل في الرئتين.

وإذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات أو لديك أي قلق بشأن صحة الرئتين والجهاز التنفسي؛ فمن الأفضل مراجعة الطبيب للتشخيص والمشورة الطبية المناسبة، حيث يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب المحتمل ووضع خطة علاج مناسبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

بينهم قادة كبار.. صحيفة عبرية تنشر أسماء 130 من قتلى قوات الاحتلال

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

ترشيحاتنا

عربيات أكل العيش.. مزاد سيارات حكومى جديد| تفاصيل

ارتفاع سريع.. أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا وتراجع الدولار والسندات

بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

السنهوري: مصر أصبحت نموذجا عالميا بعد نجاحها في القضاء على فيروس سي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

احترس من أمر يضيع ثواب الصلاة.. واجتهد لتجنب الوقوع فيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ