علامات تدل على وجود مشاكل في الرئتين والجهاز التنفسي

يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الشائعة التي تدل على وجود مشاكل في الرئتين، وهو ما كشف موقع “هيلثي” بشأنه، عن عدة علامات شائعة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في الرئتين والجهاز التنفسي، كما يلي:

1. ضيق التنفس: إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة في الجهاز التنفسي. قد يكون الضيق التنفس مستمرًا أو يحدث عند ممارسة الجهد البدني.

2. سعال مزمن: إذا كنت تعاني من سعال مستمر لمدة طويلة (من ثلاثة أشهر أو أكثر)، فقد يكون هذا علامة على مشكلة في الرئتين مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو.

3. إفرازات غير طبيعية: إذا لاحظت إفرازات غير طبيعية تخرج من الرئتين مثل البلغم الملون أو الدم في البلغم، فقد تشير هذه العلامات إلى التهاب رئوي أو مشكلة أخرى في الجهاز التنفسي.

4. ألم في الصدر: قد يكون الألم في الصدر علامة على مشكلة في الرئتين، مثل التهاب الجدار الجانبي للصدر (التهاب البلورة) أو التهاب الجدار الداخلي للصدر (التهاب البلورة المتعددة).

5. زيادة تواتر العدوى التنفسية: إذا كنت تعاني من التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الحلق، فقد يشير ذلك إلى ضعف في جهاز المناعة المرتبط بمشاكل في الرئتين.

وإذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات أو لديك أي قلق بشأن صحة الرئتين والجهاز التنفسي؛ فمن الأفضل مراجعة الطبيب للتشخيص والمشورة الطبية المناسبة، حيث يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب المحتمل ووضع خطة علاج مناسبة.