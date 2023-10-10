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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بق الفراش ينتشر في شوارع باريس.. نصائح إذا تعرضت له

صدى البلد

انتابت العالم حالة من الذعر بعد انتشار حشرة البق فى باريس، لذلك نلقى الضوء على الخطوات المتبعة إذا تعرضت للدغة قرص البق، فمن المهم اتخاذ بعض الخطوات للعلاج والوقاية من أي مشاكل صحية محتملة. 

ويُنصح باتباع الإرشادات التالية، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

1. إزالة القرص: قم بإزالة القرص باستخدام أداة ملائمة مثل ملقط أو فرشاة صغيرة. 

تأكد من عدم استخدام أصابعك لإزالته لتجنب نقل الجراثيم إلى الجرح.

2. تنظيف المنطقة: قم بتنظيف المنطقة المصابة جيدًا باستخدام ماء وصابون معقم. 

اغسل المنطقة بلطف لإزالة أي بقايا أو أجزاء من القرص.

3. تطبيق مطهر موضعي: استخدم مطهرًا موضعيًا لتطهير الجرح والوقاية من أي عدوى. 

يمكن استخدام محلول مطهر مثل الكحول الطبي أو محلول اليود.

4. مراقبة الأعراض: قم بمراقبة أي أعراض غير طبيعية بعد التعرض للقرص مثل احمرار شديد، ألم، تورم غير معتاد، أو علامات عدوى. 

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، فمن المهم التوجه إلى مقدم الرعاية الصحية لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب.

5. الحفاظ على النظافة الشخصية: احرص على الاستمرار في الحفاظ على نظافة شخصية جيدة وغسل اليدين بانتظام للوقاية من أي عدوى أخرى.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التعرض لقرص البق أو تلاحظ أي أعراض غير طبيعية، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على تقييم محدد للحالة وتوصيات العلاج اللازمة.

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