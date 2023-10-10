استشهاد 5 وفقدان 2 حتى الآن.. بيان مهم من نقابة الصحفيين الفلسطينية

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت النقابة في بيان لها أن الغارة ادت الى استشهاد الصحفيين محمد رزق صبح وسعيد الطويل بعد استهداف طائرات الاحتلال برج حجي في شارع المؤسسات غرب مدينة غزة.

كما تسببت الغارة في إصابة الصحفي هشام النواحجة من سكان محافظة رفح بجراح ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.

يشار الي أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان وحتي الان الان بلغ 5 شهداء، إضافة إلى اثنين آخرين فقدت آثارهما حتى الآن.