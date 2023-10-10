7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى التي وثقت هجوم قوات حماس على مهرجان للإسرائيليين أثناء الاحتفال بعيد الغفران.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حضر الحفل ما يصل إلى 4000 شخص، ويظهر من اللقطات المتداولة أن أعمارهم أقل من 30 عاما.

وتجمعوا في منطقة نائية بجنوب إسرائيل لحضور مهرجان سوبر نوفا، وهو حدث يقام سنويا بالرقص والموسيقى والفن والمشروبات في مكان سري.

هجوم حماس على الإسرائيليين

وطُلب من حاملي التذاكر، عند اقتراب الوقت، التوجه إلى موقع شمال كيبوتس رعيم، على بعد حوالي 6 كيلومترات شرق غزة. ووعد منظمو الحفل بـ رحلة ممتعة.

ويظهر في الفيديو المتداول الشباب في المهرجان وهم يرقصون عند الساعة 7:22 صباحا، لكن يظهر فجأة سحب صغيرة من الدخان الأسود.

ويظهر لاحقا في مقاطع الفيديو والصور أن هذا الدخان من الصواريخ الدفاعية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ التي تطلق من غزة.

وفي الساعات التالية، أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل، وبدأ الناس في إخلاء موقع المهرجان - بدا البعض مذعورًا، والبعض الآخر انحنى للاختباء، وبعضهم يتجه بلا مبالاة نحو المخرج.