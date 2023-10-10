عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

7 أكتوبر.. الصور
7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيلين

هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى التي وثقت هجوم قوات حماس على مهرجان للإسرائيليين أثناء الاحتفال بعيد الغفران.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حضر الحفل ما يصل إلى 4000 شخص، ويظهر من اللقطات المتداولة أن أعمارهم أقل من 30 عاما.

txt

سقوط 3 عناصر من حزب الله برصاص إسرائيل

txt

إسرائيل تقصف الصحفيين| سقوط شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على برج حجي

وتجمعوا في منطقة نائية بجنوب إسرائيل لحضور مهرجان سوبر نوفا، وهو حدث يقام سنويا بالرقص والموسيقى والفن والمشروبات في مكان سري.

 هجوم حماس على الإسرائيليين 

وطُلب من حاملي التذاكر، عند اقتراب الوقت، التوجه إلى موقع شمال كيبوتس رعيم، على بعد حوالي 6 كيلومترات شرق غزة. ووعد منظمو الحفل بـ رحلة ممتعة.

ويظهر في الفيديو المتداول الشباب في المهرجان وهم يرقصون عند الساعة 7:22 صباحا، لكن يظهر فجأة سحب صغيرة من الدخان الأسود.

ويظهر لاحقا في مقاطع الفيديو والصور أن هذا الدخان من الصواريخ الدفاعية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ التي تطلق من غزة.

وفي الساعات التالية، أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل، وبدأ الناس في إخلاء موقع المهرجان - بدا البعض مذعورًا، والبعض الآخر انحنى للاختباء، وبعضهم يتجه بلا مبالاة نحو المخرج.

هجوم حماس فلسطين قطاع غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

بينهم قادة كبار.. صحيفة عبرية تنشر أسماء 130 من قتلى قوات الاحتلال

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

ترشيحاتنا

حل رباني للتخلص من الهموم.. 4 وصفات قوية من الشيخ الشعراوي

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

عربيات أكل العيش.. مزاد سيارات حكومى جديد| تفاصيل

ارتفاع سريع.. أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا وتراجع الدولار والسندات

بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

السنهوري: مصر أصبحت نموذجا عالميا بعد نجاحها في القضاء على فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ