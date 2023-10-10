سقوط 3 عناصر من حزب الله برصاص إسرائيل



ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية إن 3 من عناصر حزب الله استشهدوا برصاص قوات الاحتلال ، حيث كان بعضهم في مهمة اختراق السياج الفاصل عن منطقة الجليل الاعلى.

وأشارت الصحيفة إلي اطلاق صواريخ اسرائيلية باتجاه قرى الجنوب، بعدما تحدث إعلام الاحتلال عن اطلاق 11 قذيفة هاون من منطقة قريبة من رميش باتجاه ثكنة عسكرية اسرائيلية.

كما نعى حزب الله كُلاًّ من علي حسن حدرج وحسام محمد ابراهيم وعلي رائف فتوني.

وكان الجيش اللبناني، أعلن ان بعض القذائف المعادية سقطت في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش، مما ادى الى اصابة ضابط بجروح طفيفة.

ونفت العلاقات الإعلامية في حزب الله كل ما يشاع وينشر عن إخلاء مواقع أو الطلب للإخلاء لأي جهة، لا سيما مراكز الجيش اللبناني.