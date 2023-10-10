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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقصف الصحفيين| سقوط شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على برج حجي

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الصحفيين؛ إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية، غربي غزة.

وقال مراسل التلفزيون الفلسطيني: "شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في غارة إسرائيلية على برج حجي الذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية".

وأضاف المراسل: "استشهاد الزميل الصحفي سعيد الطويل في أثناء تغطيته قصف الاحتلال لأحد البنايات السكنية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية تقصف برج حجي، والذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قصف أيضًا 4 سيارات إسعاف كانت تقل جرحى إلى الجنوب من قطاع غزة.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات. 

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة. 

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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