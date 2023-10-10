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رئيس التحرير
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أخبار البلد

معهد المحاصيل الحقلية ينظم تدريبا دوليا لبلدان شقيقة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية

صدى البلد

نظم معهد المحاصيل الحقلية التابع لمعهد البحوث الزراعية، برنامج تدريب دوليا بمعهد المحاصيل الحقلية - بمركز تدريب الأرز.

ضم البرنامج 18 زائرا (باحث) من 8 دول عربية، وهى “السعودية – الكويت – العراق – اليمن – الأردن – سوريا –عمان – لبنان”، وذلك في الفترة من 1- 8  أكتوبر 2023.

جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين مركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور خالد جاد، وكيل المعهد المحاصيل للإرشاد والتدريب، والدكتور رأفت النمكي، رئيس بحوث بقسم الأرز.


وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أهم التقنيات الحديثة والمتقدمة في مجال تحسين محاصيل الحبوب والخضر، والاستفادة أيضا من الخبرات المصرية في المجالات البحثية المختلفة وتبادل الخبرات بين أعضاء الوفد وكذلك مع الباحثين المصريين.

وأضاف خليل أن أعضاء الوفد قاموا  بزيارة مركز البحوث والتدريب فى الأرز، وكذلك البرامج البحثية المختلفة بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وزار الوفد المزرعة البحثية لقسم بحوث الأرز، وكذلك المعامل والصوب المختلفة.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بالمستوى الرائع للبرنامج البحثى لبرنامج بحوث الأرز، والتعاون القائم بين المكونات البحثية المختلفة، وكذلك  الكفاءات البحثية العالية للباحثين المصريين.

كما زار أعضاء الوفد البرامج البحثية للمحاصيل البقولية ومحاصيل العلف والقطن.

كما تمت زيارة البرنامج الوطنى لإنتاج بذور الخضر، كما تمت زيارة مركز التلقيح الصناعى بمحطة بحوث سخا، حيث أبدى أعضاء  الوفد إعجابهم بالمجهود الرائع الذى يبذله الباحثون المصريون فى توفير البذور الهجينية للمزارعين والسوق المحلية.

وفي الأسبوع الثانى، قام الوفد بزيارة مركز البحوث الزراعية بالجيزة، حيث تمت زيارة الأقسام المختلفة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أيضا تمت زيارة المعمل المركز لبحوث النخيل، حيث تم عرض الأنشطة المختلفة للمعمل واستخدام تقنية زراعة الأنسجة فى توفير شتلات النخيل للأنواع المختلفة.

وزار الوفد معهد بحوث الهندسة الوراثية، حيث تم استعراض استخدام التقنيات الحديثة والباي توكنولوجى فى مجال تحسين المحاصيل المختلفة.

كما قام الوفد بزيارة قسم النباتات الطبية والعطرية. 

وفي ختام الزيارة، أشاد الضيوف بالبرامج البحثية والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية الذي يخدم البحث العلمي في مصر والدول العربية، خاصة معهد المحاصيل الحقلية بكل برامجه البحثية المختلفة.

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