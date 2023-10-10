4 أيام حرب.. مفاجأة في أسعار النفط والذهب عالميا

بعد ارتفاعها أمس % 4 تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأمس ارتفعت الأسعار بأكثر من 4 % في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد في غزة.

تنتج دولة الإحتلال كميات قليلة من النفط الخام، إلا أن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

وقالت مصادر الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.

أسعار النفط

وانخفض خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.53 بالمئة إلى 87.68 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار الاثنين، بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.



الذهب

ظل سعر الذهب على ثباته تقريبا في المعاملات الفورية عند 1,860.68 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56 بالمئة إلى 1,874.60 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في غزة الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، في أكبر عملية استدعاء تشهدها الدولة العبرية، على ما أفاد التلفزيون الإسرائيلي.