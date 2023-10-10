مظاهرة يهودية لإدانة إسرائيل.. وتحذير من المساس بالصغار على يد الاحتلال

انطلقت مظاهرات داعمة للفلسطينيين في الدول الغربية، رافضة حرب الابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

واليوم قطع الاحتلال المياه تماما عن غزة التي يعيش بها مليوني مواطن فلسطيني.

وتناقلت حسابات على موقع إكس مظاهرة لعدد من المتدينين اليهود الذين عبروا عن رفضهم القاطع للعدوان والإجرام الإسرائيلي معتبرين أن دعم فلسطين واجب.

وادان عدد من النشطاء في الغرب العدوان الاسرائيلي وأدانوا قطع الحكومة الإسرائيلية الوقود والكهرباء والمياة عن غزة، معتبرين أن ما تفعله اسرائيل هو سجن كبير.

وحذروا من أنه "يوجد مئات الآلاف من الأطفال على وشك أن يذبحوا على يد إسرائيل، ويهتف لهم الغرب المتعطش للدماء... المجزرة لن تتوقف.. المجزرة لن تُبث تلفزيونياً"





من جانب آخر، كان هناك إقبال مذهل لدعم فلسطين في لندن حيث أحاط الآلاف بالسفارة الإسرائيلية تضامنا مع غزة.



كما نشر حساب فلسطين أونلاين فيديو لمسيرة في شيكاجو بأمريكا دعماً لغزة وشعبها.

كما نظمت مظاهرة داعمة لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية في نيويورك.



