عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة يهودية لإدانة إسرائيل.. وتحذير من المساس بالصغار على يد الاحتلال

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال

 

 

انطلقت مظاهرات داعمة للفلسطينيين  في الدول الغربية، رافضة حرب الابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

واليوم قطع الاحتلال المياه تماما عن غزة التي يعيش بها مليوني مواطن فلسطيني.

وتناقلت حسابات على موقع إكس مظاهرة  لعدد من المتدينين اليهود الذين عبروا عن رفضهم القاطع للعدوان والإجرام الإسرائيلي معتبرين أن دعم فلسطين واجب.

 

وادان عدد من النشطاء في الغرب العدوان الاسرائيلي وأدانوا قطع الحكومة الإسرائيلية الوقود والكهرباء والمياة عن غزة، معتبرين أن ما تفعله اسرائيل هو سجن كبير.

وحذروا من أنه "يوجد  مئات الآلاف من الأطفال على وشك أن يذبحوا على يد إسرائيل، ويهتف لهم الغرب المتعطش للدماء... المجزرة لن تتوقف.. المجزرة لن تُبث تلفزيونياً"
 


من جانب آخر، كان هناك إقبال مذهل لدعم فلسطين في لندن حيث أحاط الآلاف بالسفارة الإسرائيلية تضامنا مع غزة.
 

كما نشر حساب فلسطين أونلاين فيديو لمسيرة في شيكاجو بأمريكا دعماً لغزة وشعبها.

كما نظمت مظاهرة داعمة لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية في نيويورك.

 

الإبادة الجماعية الإبادة احتلال فلسطينين قطاع غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

موضوعات متعلقة

شاهد.. الاحتلال يمنع المياه عن قطاع غزة المحاصر

البيت الأبيض يتهم إيران بالتورط في هجوم طوفان الأقصى

الاحتلال يقطع الكهرباء والإنترنت عن مناطق في قطاع غزة

روسيا تعلن مقتل أحد رعاياها في هجمات طوفان الأقصى

حماس تعلن اقتحام كيبوتس زيكييم مجددا

"حزب الله" يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه في القصف الإسرائيلي إلى 7 أشخاص

بريطانيا تعترف بوجود عدد كبير من مزدوجي الجنسية يخدمون في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يحشد 300 ألف من الاحتياط .. ويعلن مقتل 85 من جنوده

ترشيحاتنا

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ