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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1500 جثة.. مزاعم جديدة لجيش الاحتلال ضد حماس

أرشيفية
أرشيفية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه جرى مقتل المئات من حركة حماس، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

وقال جيش الاحتلال إنه جرى العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي ‎حماس في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، في أكبر عملية استدعاء تشهدها الدولة العبرية، على ما أفاد التلفزيون الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل الحرب رسميا يوم الأحد وأعطت الضوء الأخضر لاتخاذ تدابير عسكرية ضخمة للرد على حماس بسبب الهجوم المفاجئ الذي شنته يوم السبت والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 2600، بينهم العشرات ممن إصاباتهم خطيرة.


وقالت دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها قصفت 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة المحاصرة.


وتقوم دولة الإحتلال بقمع الفلسطينيين وشن حرب إبادة جماعية ضدهم.


وأدانت بعض المنظمات الحقوقية الأوروبية الاحتلال واعتبرت ما يقوم به من جرائم الحرب.


على عكس لهجة الحياد الأممي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "منزعج للغاية" من إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة.

واعتبر ان الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، وان الآن، سوف يتدهور الوضع بشكل كبير.

وتحدث بعد أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه أمر بقطع الماء والكهرباء و الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى إلى القطاع.

ودعا جوتيريس الأمم المتحدة إلى السماح بالوصول لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وطالب المجتمع الدولي بتقديم دعم فوري للجهود الإنسانية.

 

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