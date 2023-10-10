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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشن موجة واسعة من الاعتقالات بحق الفلسطينين والتي طالت 26 مواطنا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم ، باعتقال سبعة فلسطينين بينهم أسيران محرران وجريح من جنين وبلدة عرابة وقرية العرقة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين محمد عاهد مرداوي، وحسان رمزي أبو صلاح، ومحمد رؤوف حمدان، وامحمد عزمي مرداوي بعد اقتحام عرابة ومداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقلت الجريح مهدي علي يحيى، بعد اقتحام قرية  العرقة ومداهمة منزل ذويه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ضياء وجواد ياسين السعدي بعد مداهمة منزل ذويهما في حي الألمانية في جنين.

اعتقال ثمانية فلسطينين من نابلس 

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، موجة من الاعتقالات ثمانية مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وداهمت منزلين، واعتقلت المواطن رائد الدبيك والد الشهيد محمد، كما اعتقلت توفيق النجار من حارة الياسمينة، ويوسف عمار حجازي من منطقة المخفية، والمواطن عمر أبو مهيوب من مخيم بلاطة، كما اعتقل الأحتلال الشقيقين الأسيرين المحررين عودة وفاروق حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد أن فتشت منزليهما، والصحفي محمد نمر عصيدة من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وعاصم عبد المجيد من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

اعتقال 4 من رام الله والبيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جعفر إسماعيل حرب، ومحمد مرعي الزبيدي، ومحمد محمود سحويل من بلدة عبوين، ومعمر البرغوثي، بعد دهم منازلهم في  قرية كوبر شمال غرب رام الله.

اعتقال 7 من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم سليم الزير من قرية حرملة، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العروج شرقا بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، واعتقلت علي زواهرة، وعاطف زواهرة، وعز زواهرة ، وعامر حجاجرة، وأحمد عادل رمضان من مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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