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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تخفيض أسعار 10 سلع..خبير: الحكومة أعلنت الحرب على جشع التجار

محمد رضا حبيب، خبير
محمد رضا حبيب، خبير الإعلام السياسي

علق محمد رضا حبيب، خبير الإعلام السياسي، على قرار الحكومة بخفض أسعار 10 سلع، بداية من السبت المقبل، قائلا: المؤتمر الصحفي بالأمس، تناول أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري".

 

وأضاف "محمد رضا" خلال حواره ببرنامج “8 الصبح" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن غلاء الاسعار والتضخم قضية عالمية، والمواطن المصري يعاني من الغلاء والتضخم وجشع بعض التجار، ولذلك قررت الحكومة إعلانت الحرب ضد جشع التجار ومنع التلاعب في الأسعار.

 

وأكد على أن الحكومة شددت على أهمية التضافر والقضاء على جشع التجار، وبالفعل بدأ تنفيذ المبادرة، وحدث انخفاض في بعض السلع، بداية من الأمس.

 

ولفت إلى أننا في حاجة إلى تفعيل الجهات الرقابية على التجار، منوها بأن كتابة سعر السلع على المنتجات من مصادرها الأصلية، سيساهم كثيرا في منع تلاعب التجار وجشعهم.

الحكومة غلاء الأسعار التضخم التلاعب في الأسعار الجهات الرقابية

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