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تعليم

129 فريقاً تنافسوا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

صدى البلد

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023" بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها تحالف يضم كلا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله “جمعية اتصال”، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير، وانضمت هذا العام جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد افتتح حفل الختام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلون من هيئة تسليح القوات المسلحة.

وتمت استضافة مسابقات مختلفة والإعلان عن فئات جديدة في بعض المسابقات، وذلك لزيادة مساحة المشاركة في كل أنشطة البطولة لتناسب جميع الأعمار. 

وشارك في المسابقة 129 فريقاً بإجمالي 925 طالباً من 6 دول وهي مصر، والكويت، والأردن، وبوليفيا، وبولندا، وبنجلاديش، وتهدف المسابقة إلى تزويد الصناعة بجيل من المبتكرين والخبرات البشرية القادرة على مواجهة التحديات باستخدام الحلول الرقمية، وتعظيم التعاون بين الهيئات الأكاديمية والرؤى الحكومية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.

واستضافت هذه البطولة نهائيات 4 مسابقات عالمية وإقليمية ومحلية، وهي كاسحات الألغام، وتحدي الروبوتات المقاتلة، وتحدي الغواصات الآلية تحت الماء، وتحدي سيبرش، وتم إعلان أسماء الفرق الفائزة في حفل الختام وتكريم الفائزين في مسابقة كاسحات الألغام، والتي تضمنت 3 مسارات. 

وقد فاز في المسار الأكاديمي بالمركز الأول فريق دولة بوليفيا، وفي نفس المسار فاز بالمركز الثاني الجامعة المصرية اليابانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق جامعة الإسكندرية، وفي المسار الخاص بطلبة المدارس فاز فريق “MAD Team ”من دولة بوليفيا أيضا، وحصل على المركز الثاني فريق أكاديمية ديسكوفري للعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية، أما المركز الثالث فحصل عليه فريق روبوكيد أكاديمي من محافظة الإسكندرية، وفاز في مسار المستكشفين الصغار بالمركز الأول فريق Tornado (محافظة أسيوط) من مؤسسة مصر الخير، وفاز بالمركز الثاني من السويس فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة الفاروق، وفاز في مسابقة تحدى الروبوتات متوسطة الوزن بالمركز الأول فريق المعهد العالي للتكنولوجيا، والمركز الثاني حصل عليه فريق "تك - أكاديميز".

كما فاز في مسابقة الروبوتات المقاتلة فريق الصديق من المعهد العالي بالعاشر من رمضان، وفاز في مسابقة Revival فريق روبوميكر 2، وحصل على جائزة أفضل نموذج فريق أبولو، وفاز في مسابقة تحدى الروبوتات خفيفة الوزن فريق أر. آي أتاكرز من السويس، ومن محافظة أسيوط فريق تورنيدو من مؤسسة مصر الخير، وفريق فيوتشر ستارز من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

أما في مسابقة الغواصات البحرية (الغواصات الآلية المسار الأكاديمي)، فحصل على المركز الأول فريق M. I. A. Robotics من جامعة الإسكندرية، وكان المركز الثاني من نصيب فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، والمركز الثالث حصل عليه فريق Aquaphoton من جامعة الإسكندرية، وفي مسابقة الغواصات البحرية ذاتية الأتمتة فاز بالمركز الأول فريق M. I. A. Robotics من جامعة الإسكندرية، وحصل على المركز الثاني فريق Sailfish AUV المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

 

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 وكان المركز الثالث من نصيب فريق معهد العبور، أما مسابقة الغواصات الآلية لتحدي الروبوتات المائية UWRChallenges لفئة طلاب المدارس، فحصل علي المركز الأول فريق أكاديمية ديسكوفري للعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية، وفاز بالمركز الثاني فريق تورنيدو من مؤسسة مصر الخير، أما المسابقة الدولية SEA Perch الإعدادية فاز بها فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وفريق مدرسة نور للغات، وفريق أكاديمية جينيس، أما المسابقة الدولية SEA Perch المدارس الثانوية فقد فاز فريق أكاديمية فورتكس، وفريق أكاديمية نفرتيتي، وأخيراً فاز في مسابقة Sea Perch open class أكاديمية جوبيتر، ومدرسة نور للغات، وروبوكيد.

 

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