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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي : دعم مشروعاتنا في مصر للوصول إلى نوبل

البحث العلمي
البحث العلمي

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن توجيه تركيز الدولة على الشباب يعد افضل استثمار، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن وجود عدد من العلماء العرب حاصلون على جائزة نوبل، كما أن هناك عددا من المعايير والعلماء الذين سيتم العمل عليهم في هذه الفترة من حيث التجهيز، ولكن حيث أنه بالنسبة للدول العربية فالأقرب هم دولتا الأردن والمغرب.

وأضاف أن المتابع لموضوعات جائزة نوبل والفائزين بها، سيلاحظ أنها ذات الموضوعات التي جرى العمل عليها في مصر على مدار سنوات ويوجد بها إنجازات تم تحقيقها، مشيرا إلى أن كل ما نحتاجه الفترة المقبلة هو الاستمرارية والعمل على توفير بيئة حاضنة ومقومات ونبعد العلماء المتميزين عن العوامل البيروقراطية المعرقلة لمسيرتهم.

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وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن الدولة المصرية تقدم دعما غير محدود لجميع الباحثين والمبتكرين في مختلف المجالات العلمية وغيرها، ويعود ذلك إلى استضافتها لموتمر عام الايسيسكو للشباب من الباحثين والمبتكرين وهو خير دليل على ذلك، حيث يؤكد سعي الدولة ورغبتها في تنمية مهارات الشباب.

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