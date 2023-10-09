100 منحة سنويًا بالجامعات المصرية للمبتكرين| ودعم الباحثين والعلماء للوصول إلى نوبل.. جهود التعليم العالي في تطوير المنظومة

مصر تقدم 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية للمبتكرين

زيادة إعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية

دعم البحث العلمي في مصر ووصوله إلى نوبل

الشهادات المزدوجة تجذب الطلاب للدراسة بالجامعات الأهلية



شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تطور كبير خلال السنوات الماضية مما جعل الجامعات المصرية جذابة للطلاب حيث أصبح الطالب قادر على الحصول على شهادات دولية داخل الجامعات الحكومية ، وايضا أصبح للباحثين المصريين اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية في الدولة.



دعم البحث العلمي في مصر ووصوله إلى نوبل

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن توجيه تركيز الدولة على الشباب يعد افضل استثمار، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن وجود عدد من العلماء العرب حاصلون على جائزة نوبل، كما أن هناك عددا من المعايير والعلماء الذين سيتم العمل عليهم في هذه الفترة من حيث التجهيز، ولكن حيث أنه بالنسبة للدول العربية فالأقرب هم دولتا الأردن والمغرب.

وأضاف أن المتابع لموضوعات جائزة نوبل والفائزين بها، سيلاحظ أنها ذات الموضوعات التي جرى العمل عليها في مصر على مدار سنوات ويوجد بها إنجازات تم تحقيقها، مشيرا إلى أن كل ما نحتاجه الفترة المقبلة هو الاستمرارية والعمل على توفير بيئة حاضنة ومقومات ونبعد العلماء المتميزين عن العوامل البيروقراطية المعرقلة لمسيرتهم.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي لصدى البلد، إلى أن الدولة المصرية تقدم دعما غير محدود لجميع الباحثين والمبتكرين في مختلف المجالات العلمية وغيرها، ويعود ذلك إلى استضافتها لموتمر عام الايسيسكو للشباب من الباحثين والمبتكرين وهو خير دليل على ذلك، حيث يؤكد سعي الدولة ورغبتها في تنمية مهارات الشباب.

زيادة إعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أعداد الطلاب المقبولين ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، هذا العام هم 120 ألف طالب، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين خلالوهذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم في الجامعات الخاصة والأهلية العام الماضي هم 72 ألف طالب وطالبة.

وأشار حلمي الغر لصدى البلد، إلى أن الدراسة قد انتظمت في الجامعات الخاصة والأهلية وذلك مع بداية العام الجديد 2023 - 2024، مضيفا أن المجلس يتابع بدء الدراسة داخل الجامعات الخاصة والأهلية وقبول الطلاب بها.

الشهادات المزدوجة تجذب الطلاب للدراسة بالجامعات الأهلية

وتعد الشهادات المزدوجة عنصر جاذب للطلاب في مصر والعالم حيث يحصل الطالب عند تخرجه على شهادة مزدوجة بين جامعتي مصرية وأخرى اجنبيه وتعد على رأس الجامعات التي تقدم هذه الشهادات هي الشهادات المزدوجة.

أكد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة قامت باستقبال أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة وذلك بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من التخصصات والبرامج الدراسية، مشيرا الى انه قد بدأت الدراسة به بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى في العام الجامعي الماضي 2022 - 2023.

وأشار الشناوي أن هذه الشهادات المزدوجة تأتي في العديد من مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، حيث تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، مشيرا إلى أنه يتم إضافة برامج أخرى متطورة في عدد من مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث أن الهدف هو طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.

وأكد أن الشناوي لصدى البلد أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس ٠ الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.



وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.



مصر تقدم 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية للمبتكرين

وكان قد قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقديم مصر 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية المختلفة للمبتكرين من طلاب العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارات والمؤسسات المصرية لإنجاح مبادرة السياحة التعليمة التي اطلقتها مصر خلال الأيام الماضية.



وأضاف عاشور خلال احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، إلى أن المنح ستكون في 27 جامعة حكومية وفي 8 أفرع جامعات دولية داخل مصر و20 جامعة أهلية و337 برنامجا بيني مبني على شركات أجنبية.