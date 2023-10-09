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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرًا تدريبيًا لطلاب وخريجي الجامعات

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الدولة على رعاية المبتكرين والمبدعين والنوابغ من الشباب، مؤكدًا على أهمية وضع المعايير والرؤى الواضحة؛ لاكتشاف هؤلاء المبدعين وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم البحثية والاستفادة منها فى مشروعات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة د. شيرين محمد عبد القادر محرم، معسكرًا تدريبيًا تطبيقيًا بعنوان "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"، بمشاركة طلاب الجامعات المصرية في تخصصات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والزراعة، وكذا شباب الخريجين المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.

وأشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن تنظيم المعسكر التدريبي جاء في إطار اهتمام المعهد بالجانب التدريبي والتطبيقي المُقدم للشباب من الطلاب وخريجي الجامعات المصرية ، وتنمية قدرات المبتكرين ورعاية الباحثين؛ لتحقيق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والابتكار، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن ضرورة خلق أجيال جديدة مؤهلة تواكب التقدم التكنولوجي وتطويعه لخدمة متطلبات قطاعات الدولة المختلفة، خاصة مع تزامن إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وأضافت أن عدد المتقدمين للمعسكر تجاوز 600 فرد، تم اختيار 100 منهم للمعسكر التدريبي، مؤكدة أن المعهد بصدد تنظيم معسكرات أخرى؛ بهدف استيعاب كافة المتقدمين، لافتة إلى أن المعسكر التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتحويل الفكرة إلى مخرج تكنولوجي قابل للتسويق من خلال تطوير الفكر الابتكاري للطلاب ومساعدتهم في مسار ريادة الاعمال، فضلًا عن مساعدتهم في إنشاء شركات، مضيفة أن المعسكر يستهدف أيضًا التعريف بالخدمات المقدمة من المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له لرواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.
 

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وأكدت حرص معهد بحوث الإلكترونيات على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وتوفير كافة السبل لمختلف فئات المجتمع وخاصةً الشباب؛ لإطلاق مواهب الإبداع والابتكار فى شتى المجالات العلمية، مشيرة إلى أن فعاليات المعسكر تضمنت عدة محاضرات في ريادة الأعمال، وكيفية خلق أفكار وحلول لمشاكل فعلية، وكيفية عمل دراسات الجدوى، وقد حاضر في الفاعليات الدكتور عمرو العوامري والدكتور حاتم أبو العزم والمهندس تامر أحمد، كما تضمن المعسكر تنظيم جولة تفقدية للطلاب؛ لتفقد المعامل المركزية والمتخصصة والأقسام العلمية بالمعهد، ومباني مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (STPERI) التابعة للمعهد.

وفي ختام فعاليات المعسكر تم تقسيم الطلاب إلى 15 مجموعة وقيام كل مجموعة بطرح فكرة لمشروع وعمل دراسة جدوى مختصرة له وعرضه على لجنة التقييم، كما تم الإعلان عن أول ثلاثة مشروعات والتي سوف يحصل أصحابها على خصم 30% على أي تدريب مُقدم من شركة نيوهوريزون، وفى الختام تم تسليم شهادات الحضور للطلاب المشاركين من الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس الحاضرين مع الوفود الطلابية.

 

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