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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيادة إعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قال الدكتور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن أعداد الطلاب المقبولين ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، هذا العام هم 120 ألف طالب، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، وأن أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم في الجامعات الخاصة والأهلية العام الماضي هم 72 ألف طالب وطالبة.

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وأشار حلمي الغر لصدى البلد، إلى أن الدراسة قد انتظمت في الجامعات الخاصة والأهلية وذلك مع بداية العام الجديد 2023 - 2024، مضيفا أن المجلس يتابع بدء الدراسة داخل الجامعات الخاصة والأهلية وقبول الطلاب بها.

 

وكان قد قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقديم مصر 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية المختلفة للمبتكرين من طلاب العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارات والمؤسسات المصرية لإنجاح مبادرة السياحة التعليمة التي اطلقتها مصر خلال الأيام الماضية.


وأضاف عاشور خلال احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، إلى أن المنح ستكون في 27 جامعة حكومية وفي 8 أفرع جامعات دولية داخل مصر و20  جامعة أهلية و337 برنامجا بيني مبني على شركات أجنبية.

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