برلماني: خلو مصر من فيروس سى إنجاز كبير حققته القيادة السياسية

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمى خلو مصر من فيروس سى بمثابة انجاز كبير حققته القيادة السياسية فى القطاع الصحى مشيراً الى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع وإطلاق عدد من المبادرات الصحية الرئاسية خلال السنوات الماضية والتى أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم.



وقال " خضراوى " فى بيان له اصدره اليوم إن المبادرات الرئاسية حققت نجاحات كبيرة وكانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات الصحية الصعبة والمزمنة وفى مشكلة فيروس سى مؤكداً أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات ونجحت الدولة المصرية تحقيق إنجازات كبيرة فى قطاع الصحة لدرجة أن مجلة فوربس الأمريكية تساءلت : لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟" وهذا يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة.



ووجه المهندس عبد السلام خضراوى التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأطقم الاطباء والتمريض ورجال الاسعاف على النجاحات الكبيرة التى حققوها تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين المصريين والعرب والافارقة والأجانب من المقيمين داخل مصر.