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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كلية طب الإسكندرية تنظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر

احتفالية لتكريم أبطال
احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر

نظمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية حفل تكريم أبطال حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبى لهذه الذكرى العظيمة، وعقدت تحت عنوان " الجندى المصرى خير أجناد الأرض"، شارك فيها اللواء علمى كامل بطل معركة أبو عطوه، والدكتور محمد نور بطل معركة كبريت، واللواء  محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ، والدكتور إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامى، وأبو الأبطال هنيدى مهدى أبو شريف من مؤسسى المجموعة 39 مجموعة الشهيد إبراهيم الرفاعى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.    
وفى كلمتها رحبت الدكتورة إيمان يوسف بأبطال حرب أكتوبر  مؤكدة أنهم يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر الواعد الذى سيقود مصر لأعلى مراتب الرقى والتقدم.
كما أكد الدكتور تامر عبد الله أن جيش مصر حقق معجزة يتحدث عنها العالم حتى الآن، مشيراً إلى الهدف من الندوة وهو تسليط الضوء على أبطال حرب أكتوبر وتعريف طلابنا وشبابنا بما قدموه من بطولات، وطالب الشباب بالإجتهاد فى العمل وأخذ هؤلاء الأبطال قدوه لهم.
 

وقام اللواء علمى كامل بطل معركة عطوه وقائد الفصيلة الأولى من السرية الأولى من الكتيبة 133 صاعقة بسرد البطولات التى قدمتها كتيبته فى معركة الثغرة، وقدم التحية للشهيد إبراهيم الرفاعى الذى استشهد فى هذه المعركة ولرجال الصاعقة المصرية ولجميع شهداء الحرب.


وأشار الدكتور محمد نور بطل معركة كبريت أنه إنضم إلى كتيبة اللواء 130 مشاه أسطول، حيث كانت هى الكتيبة الوحيدة للمشاه فى الأسطول المصرى، وقد حوصرت هذه الكتيبة لمدة 134 يوم بنقطة كبريت التى شهدت أقوى المعارك العسكرية بين الجيش المصرى وجيش العدو الإسرائيلى حيث كانت النقطة الباقية التى تؤكد جلاء العدو الكامل من سيناء.
 

وأوضح البطل هنيدى مهدى أبو شريف أنه قام بتنفيذ 133 عملية من خلال قوات الصاعقة البحرية المجموعة 39، وقام بأسر أول أسير إسرائيلى خلال الحرب.
 

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور تامر عبد المنعم والدكتورة إيمان يوسف بتكريم أبطال حرب أكتوبر .

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