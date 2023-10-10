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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء مقر المفوض العام للأونروا في غزة وإيقاف العمل به

الأونروا
الأونروا

أفادت صحيفة “القدس” الفلسطينية بأنه تم اخلاء مقر المفوض العام "للأونروا" في غزة وإيقاف العمل فيه بشكل كامل بسبب تضرره جراء العدوان.

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، أعلنت تصاعد النزوح الجماعي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية ليصل لأكثر من 187 ألف شخص، بسبب استمرار القصف العنيف.

وذكرت الأونروا أن 137 ألف نازح في غزة يعيشون في مدارس الوكالة، مشددة على أن المزيد يبحثون عن مأوى، بحسب ما ذكرت “العربية”.

وبينت وكالة " الأونروا" أن الملاجئ في غزة مكتظة والمياه الصالحة للشرب محدودة للغاية.

 

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